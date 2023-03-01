Спорт

Команда Псковского района победила на турнире по мини-футболу памяти 6-й роты

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти героев-десантников 6-й роты и воинов-разведчиков 2-й бригады спецназа, состоялся в спортивном зале 104-го гвардейского десантно-штурмового полка в деревне Череха Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

На открытии турнира присутствовали глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Совета ветеранов 76-й дивизии, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Юрий Соседов, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, заместитель председателя ветеранской организации 104-го полка, депутат сельского поселения «Ядровская волость» Николай Сидоров.

В этом году за переходящий кубок соревновались четыре команды: сборная команда Псковского района, команда 104-полка ВДВ, команда зенитно-ракетного полка ВДВ, команда 2-й отдельной бригады специального назначения. Турнир проводится с 2011 года. Главной наградой ежегодных соревнований является переходящий кубок.

По итогам соревнований победителем турнира стала сборная команда Псковского района. Второе место заняла команда 2-й отдельной бригады специального назначения; третье - команда 104-го полка ВДВ. Четвертыми стали футболисты команды зенитно-ракетного полка ВДВ.

Лучшим бомбардиром турнира признан участник сборной команды Псковского района Юрий Разуванов. Лучшим вратарем назвали вратаря команды зенитно-ракетного полка ВДВ Сергея Андросова.