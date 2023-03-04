Спорт

Гдовские спортсмены получили четыре медали на первенстве России по самообороне

Гдовские спортсмены получили четыре бронзовые медали на первенстве России по самообороне, которое проходило в Москве 23 и 24 февраля. Об этом сообщил глава Гдовского района Алексей Васильев с своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Васильев / Telegram-канал

Участниками турнира стали гдовичи Алексей Алексеев, Константин Скворцов, Владислав Дмитриев и Константин Аторва.

«Несмотря на большую конкуренцию, более 150 участников из 15 регионов, и уровень подготовки соперников, ребята достойно представили Гдовский район. Итог поездки — четыре бронзовых медали, и вполне возможно, что наши ребята будут представлять регион на первенстве мира, которое состоится в апреле», – написал Алексей Васильев.

Спустя несколько дней состоялся турнир на Кубок города Пскова по рукопашному бою. Команда гдовских спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет под руководством тренеров Александра Садкова и Дианы Садковой по итогам соревнований заняла второе место в общекомандном зачёте. Каждый из ребят-участников стал призёром в своей категории. Всего с Кубка гдовичи привезли домой 6 золотых, 15 серебряных и 10 бронзовых медалей.