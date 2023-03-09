Спорт

«Псковский Холанд» стал победителем первенства Москвы по футболу

16-летний воспитанник псковского футбола Александр Морозов, выступающий за академию «Локомотива», стал победителем Зимнего первенства Москвы среди игроков 2006 года рождения.

В финале юные «железнодорожники» обыграли соперников из клуба «Динамо» со счетом 3:1. В турнире участвовали 12 сильнейших команд столицы, сообщается в группе академии в соцсетях.

Фото: группа академии ФК «Локомотив» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, Александр Морозов родился 18 апреля 2006 года. С раннего детства занимался футболом в Пскове. В составе ФК «Псков» выступал в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада. В августе-сентябре 2021 года был признан лучшим футболистом в ЮФЛ. Так была отмечена результативность игрока, за 6 туров забившего семь мячей и отдавшего две голевые передачи. Это позволило нападающему стать четвертым игроком, преодолевшим планку в 10 голов в дебютном сезоне лиги.

Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, в конце 2021 года Александр Морозов перешел из ФК «Псков» в академию «Локомотива». В Юношеской футбольной лиге Северо-Запада приглашение Морозова в «Локо» назвали «топ-трансфером ЮФЛ».

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В рамках межрегионального этапа всероссийских соревнований по футболу «Первенство среди команд спортивных школ сезона 2021/2022 годов» Александр провел 6 матчей и забил 1 гол.

Футболист выступает на позиции центрального нападающего. Ранее находился на просмотрах в «Спартаке» и «Зените». Одно из его преимуществ – высокий рост (более 190 см). В одном из интервью Александр Морозов в шутку согласился с журналистом, назвавшим его «псковским Холандом» (Эрлинг Холанд - нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии, рост – 1.94). Спортсмен также рассказал, что внимательно следит за выступлениями легенд мирового футбола – португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.