Спорт

Псковичка победила на всероссийских соревнованиях по брейкингу

Всероссийские соревнования по брейкингу в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» завершились в Архангельске. Об этом сообщается в группе Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в социальной сети «ВКонтакте».

Мария Костина. Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

Соревнования прошли при поддержке Олимпийского комитета России и генерального спонсора Олимпийской команды России компании «Газпром». Участниками соревнований стали спортсмены из 28 субъектов Российской Федерации.

В заключительный день прошли командные соревнования. Среди команд в возрастной категории юноши и девушки 10-15 лет сильнейшими стали RVLT (Королев). XO CREW (Псков) заняли второе место. «Бронза» у команды «Колхозный рынок» (Казань).

Победителями и призерами среди юниорок 16-18 лет стали:

первое место - Мария Костина, Псков;

второе место - Вероника Никишина, Королев;

третье место - Таисия Фадеева, Санкт-Петербург.

Чемпионат и первенство России в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования», а также всероссийские соревнования в возрастных категориях мальчики и девочки 7-9 лет, юноши и девушки 10-12 лет пройдут с 14 по 16 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.