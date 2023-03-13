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Спорт

Юные псковички победили на соревнованиях «Рыцари аэробики» в Суздале

16.03.2023 10:39|ПсковКомментариев: 0

Воспитанницы спортивной школы «Бригантина» города Пскова стали медалистами традиционных Всероссийских соревнований «Рыцари аэробики» в Суздале Владимирской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе. 

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях среди спортсменов в возрасте 6-11 лет приняли участие более 300 представителей из 11 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Мероприятие прошло 13-15 марта.

Все шесть воспитанниц спортшколы «Бригантина» стали медалистами популярного среди гимнастов межрегионального турнира, показали высокий уровень развития спортивной аэробики в Пскове, отметили в спортшколе. 

В возрастной категории 6-8 лет («соло» девочки) первое место заняла Виктория Зайцева (из 48 солисток). В категории «трио» победа досталась Виктории Зайцевой, Каролине Кабировой, Василисе Кабировой. «Серебро» у Алисы Боровик, Татьяны Тебневой, Виктории Яковлевой. В групповой номинации «золото» получили Виктория Зайцева, Виктория Яковлева, Алиса Боровик, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова. 

«Несмотря на юный возраст, девочки уже имеют успешный опыт участия во Всероссийских соревнованиях. Эта победа для них не первая. Так, в 2022 году Виктория Зайцева была также первой в Суздале», - рассказали в спортшколе. 

К соревнованиям детей готовила мастер спорта России, тренер высшей квалификационной категории София Кусткова.

Теги: #спортивная аэробика #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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