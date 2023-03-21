Спорт

Скейт-сезон открыли в новом парке на Запсковье

Скейт-сезон открыли в новом парке на Запсковье. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Весна пришла! На проталинах первоцветы, а в новом скейт-парке на Поземского не пересчитать скейтеров. Сезон открыт!» - написал Борис Елкин.

Скейт-парк оборудовали в рамках второго этапа реконструкции улицы Леона Поземского.

Место для скейт-парка вдали от жилых кварталов выбрано для того, чтобы шум не мешал жителям.

Еще один скейт-парк в Пскове располагается на улице Кузбасской Дивизии.