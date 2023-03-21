Спорт

Команда города Пскова по баскетболу стала победителем областной спартакиады

Команда города Пскова по баскетболу, которую представляли спортсмены школы «Ника» под руководством тренера Антона Морозова, стала победителем 15-й областной спартакиады учащихся среди юношей 2008-2009 годов рождения по баскетболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Соревнования проходили в Великих Луках. В финале за победу боролись юноши из Великих Лук и Пскова, Дновского и Новосокольнического районов.

«Псковские баскетболисты одержали победу в жесточайшей борьбе», - отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что 25 марта состоялись чемпионат и первенство Псковской области по всестилевому карате.