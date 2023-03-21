Спорт

Спортсмены из Гдова победили в областном чемпионате по всестилевому карате

Чемпионат и первенство Псковской области по всестилевому карате состоялись 25 марта. Соревнования проходили в рамках IX Игр боевых искусств Псковской области, они были посвящены памяти подвига героев-десантников 6-й роты и героев специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил тренер команды по карате спортивной школы «Мастер» города Пскова Кирилл Колосов.

Фото здесь и далее: Кирилл Колосов

В мероприятии участвовали 115 спортсменов из Пскова и трёх районов региона.

«В копилке гдовских спортсменов 51 награда. Они выиграли первенство Псковской области по карате, тренируют спортсменов Вячеслав Белов и Александр Садков. На втором месте команда из города Пскова – 45 медалей, тренера – Константин Блохин и я, на третьем месте команда из Дедовичей – 33 медали, тренер Олег Щетко. И четвертое место – 3 медали – у команды из Великих Лук, тренер – Владимир Дюбов», – отметил Кирилл Колосов.

Он также добавил, что все большую популярность набирает во всестилевом карате дисциплина «полный контакт в средствах защиты», спортсмены из дисциплины ограниченного контакта «рвутся подраться» на татами.

«Хочется сказать о подготовке районных команд: спортсмены из Дедовичей и Гдова составляют серьезную конкуренцию псковичам. Дедовичи занимают лидирующую позицию в ограниченном контакте, в свою очередь команда из Гдова преобладает в подготовке спортсменов в дисциплине "полный контакт в средствах защиты". Как итог, дают нам "прикурить" и "гоняют" по татами», - заключил тренер.