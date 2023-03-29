Спорт

Спортивные площадки построят в четырех районах Псковской области

Спортивные площадки построят в четырех районах Псковской области. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 29 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова рассказала о внесении изменений в программу развития физической культуры и спорта. Так, спортивные площадки в этом году появятся в Красногородском, Новоржевском, Плюсском и Пыталовском районах.

«Планируется ли приступить к строительству закрытых спортивных площадок?» — спросил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин.

«Мы строим все объекты с привлечением финансирования из программы "Спорт — норма жизни". На строительство объектов на 2024 год заложено чуть более 87 млн. Минспорт предлагает делать закупку оборудования для модульных объектов. Подготовка происходит за счет средств бюджета», — ответила Елена Чернышова.

По ее словам, на подготовку и монтаж такого объекта необходимо изыскать 100 млн из областного бюджета, либо заключить частное партнерство или концессионное соглашение.

«Вы передаете земельный участок?» — поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

Елена Чернышова пояснила, что участок предоставляет заказчик, а инвестор сам монтирует оборудование и строит площадку. По соглашению он должен будет предоставить и социальные часы, в рамках которых будут заниматься спортсмены.

Пока потенциального инвестора нет, продолжила она. Срок соглашения о предоставлении площадки определяет заказчик: это может быть как и 5 лет, так и 30.