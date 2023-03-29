Спорт

Псковские игры боевых искусств собрали более 500 участников

Открытые игры боевых искусств состоялись в Пскове. Общее количество участников превысило 500 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил тренер команды по карате спортивной школы «Мастер» города Пскова Кирилл Колосов.

Фото здесь и далее: Марина Васильева

«Связь спорта, боевых искусств и службы в армии очевидна. Это готовность к подвигу, готовность совершить мужской поступок. Все эти качества зарождаются в спортивных залах. Спорт - способствует становлению мужского характера. Хочется сказать слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за помощь в организации Псковских игр боевых искусств, а также командованию 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и фонду "Памяти 6-й роты"» - выступил на мероприятии исполнительный директор Псковского филиала Российского Союза боевых искусств Александр Лоско.

На официальном открытии игр состоялись показательные выступления военнослужащих псковского соединения ВДВ, гимнасток спортивной школы «Юность», представителей федерации ушу и федерации всестилевого карате Псковской области.

«Проведение в таком формате спортивных соревнований дают возможность зрителям увидеть в одном зале красоту поединков разных видов спорта. Безусловно, приобщают молодежь к ценностям физической культуры и здорового образа жизни, служат популяризации боевых искусств и воспитанием чемпионов, которые в дальнейшем, я уверен, внесут большой вклад в продвижение единоборств в нашем регионе», – высказал мнение тренер по всестилевому карате Колосов Кирилл.