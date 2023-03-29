Спорт

Шахматисты из Псковской области приняли участие в «Восхождении» в Сочи

Седьмые Всероссийские соревнования по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение» завершились в оздоровительном комплексе «Сочи парк отель». В турнире приняли участие 47 команд из 32 регионов России, в том числе из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

По совместному решению и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова и президента региональной федерации шахмат Дмитрия Шахова на всероссийский турнир командировали не только победителя регионального этапа - команду «Центр специального образования №1» из Пскова, но и серебряного призера - команду Порховской школы-интерната.

Поездку организовал региональный центр шахматного образования и спорта (директор Валерий Гусев).

Турнир «Восхождение» — это благотворительный проект Федерации шахмат России, который включает не только шахматные баталии, но и очень обширную и дополнительную программу. Во время соревнований дети участвовали в различных спортивных состязаниях, включая футбол, выявляли сильнейших в интеллектуальных играх и творческих конкурсах, слушали лекции по профориентации и основам судейства, играли в блиц и шведские шахматы, решали задачи и разбирали сыгранные партии.

В выходной день на турнире состоялся массовый сеанс одновременной игры на 182 досках. С ребятами сыграли судьи и наставники. Некоторым участникам удалось добиться побед и сделать ничьи. Пскович Никита Полянский из команды Центра специального образования №1 в этом сеансе добился победы над именитым визави.

После сеанса все желающие сходили на экскурсию в планетарий, а вечером был организован турнир по «шведкам». В середине турнира в рамках культурной программы дети выступили с творческими номерами.

Все призовые места на соревновании заняли калмыцкие шахматисты. Шахматисты из псковского Центра образования №1 впервые поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы. За команду выступали: Владислав Николаев, Никита Полянский, Михаил Тюльков и Анастасия Зимарева. Тренер команды Елена Серб.

Команда порховской школы-интернаты заняла 24 место из 47, а её капитан Павел Шатер стал сильнейшим шахматистом турнира по итогам выступления на 1 доске, 8 очков из 8 возможных.

Награждение призеров Всероссийских соревнований «Восхождение» проводил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, который поблагодарил спонсоров и партнеров турнира. В конце церемонии дети посмотрели фильм о соревновании.

Общее руководство организацией соревнований осуществляла Федерация шахмат России при поддержке министерства спорта Российской̆ Федерации и фонда Тимченко. Генеральный партнер ФШР – ПАО «ФосАгро». Партнеры соревнования — ПАО «Аэрофлот», федеральная территория «Сириус» и оздоровительный комплекс «Сочи парк отель».