Спорт

Псковичи и великолучане сыграют в Юношеской футбольной лиге

В Юношеской футбольной лиге Северо-Запад в сезоне 2023 года примут участие 11 спортивных школ. Решение об этом было утверждено на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад», межрегиональный турнир продлится с 13 мая по 14 октября.

В предстоящем сезоне ЮФЛ Северо-Запад расширится до трех возрастов. В соревновании выступят 11 спортивных школ, представленных командами 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

В каждом возрастной группе участники проведут двухкруговой турнир, стартующий 13 мая. В соответствии с утвержденным календарем первый круг завершится 18 июля, второй круг пройдет с 11 августа по 14 октября.

Состав участников ЮФЛ Северо-Запад: «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург), СШ «Ленинградец» (Ленинградская область), СШ № 5 (Калининград), Академия ФК «Балтика» (Калининград), «Динамо-Вологда» (Вологда), ФК «Псков», «Череповец» (Череповец, Вологодская область), СШ по футболу (Республика Коми), СШОР «Экспресс» (Великие Луки, Псковская область), СШ «Электрон» (Великий Новгород) и СШ № 7 (Петрозаводск).