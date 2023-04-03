Спорт

Открытый турнир по карате «Юный мастер» пройдет в Пскове 8 апреля

Открытый городской турнир по карате «Юный мастер» пройдет в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове в субботу, 8 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Турнир пройдет в рамках проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова», который реализуется спортивной Федерацией карате города Пскова при поддержке правительства Псковской области.

«Особенностью турнира является то, что к участию допускаются спортсмены-новички 1-2 годов обучения. Таким образом, ребята смогут соревноваться с равными себе и на все 100% почувствовать эмоции и азарт соревнований», - отметил Антон Потебня.

Турнир пройдет в дисциплинах:

индивидуальное ката,

индивидуальное кумите.

Начало в 10:00, вход свободный.