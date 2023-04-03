Спорт

12 золотых медалей привезли псковички с чемпионата Pole Sports Russia 2023

Псковские спортсмены приняли участие в первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа Pole Sports Russia 2023, участие в котором дает возможность принять участие в чемпионате России при условии получения призового места, состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали представители спортсменок.

Команды VikiPole и VikiHoop — под руководством тренера Виктории Трениной и поддержке Школы танцев DanceFamily —получили путевки на главный чемпионат Pole Sports в России в полном составе.

«Стоит отметить, что за победой спортсменов стоит кропотливый труд и часы, проведенные в зале для отработки каждого спортивного элемента. Гордимся такими результатами и желаем псковичкам новых побед», – отметил Николай Королев.

Золотые медали получили:

Валерия Тимофеева - pole sports, Novice Female , Elite;

Ксения Васильева - pole sports, Junior Female, Elite;

Валерия Тимофеева и Ксения Васильева - Doubles Youth, Elite ;

Лариса Васильева - pole sports, Master 40+ Women , Professional;

Алиса Андреева - pole sports, Novice Female, Amateur;

Вероника Копытина и Доминика Трубецкая - aerial hoop , Doubles Youth ( Mixed) , elite;

Елизавета Столярова - aerial hoop, Novice ( Mixed) , Amateur;

Екатерина Харитонова - Artistic Pole, Senior Women ( 18-39), Amateur;

Алина Румянцева - aerial hoop , Junior ( Mixed), Elite;

Алина Румянцева - Artistic hoop, Juniors (14-17), professional;

Полина Ложкина - Artistic Pole , Junior ( 14-17), amateur;

Ксения Васильева - Ultra Pole.

Серебро получила Валерия Тимофеева в номинации Ultra Pole. Бронзу получила Алиса Андреева в номинации Ultra Pole.