12 золотых медалей привезли псковички с чемпионата Pole Sports Russia 2023

Псковские спортсмены приняли участие в первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа Pole Sports Russia 2023, участие в котором дает возможность принять участие в чемпионате России при условии получения призового места, состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали представители спортсменок.
Команды VikiPole и VikiHoop — под руководством тренера Виктории Трениной и поддержке Школы танцев DanceFamily —получили путевки на главный чемпионат Pole Sports в России в полном составе.
«Стоит отметить, что за победой спортсменов стоит кропотливый труд и часы, проведенные в зале для отработки каждого спортивного элемента. Гордимся такими результатами и желаем псковичкам новых побед», – отметил Николай Королев.
Золотые медали получили:
Серебро получила Валерия Тимофеева в номинации Ultra Pole. Бронзу получила Алиса Андреева в номинации Ultra Pole.