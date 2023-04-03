Спорт

Определен состав спортивной дирекции встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Состав спортивной дирекции международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках опубликовали в официальном Telegram-канале мероприятия.

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Спортивным директором станет мастер спорта по воздухоплавательному спорту, президент Федерации воздухоплавания России, член сборной страны Иван Меняйло. Он занимается воздухоплаванием с 2004 года, является участником чемпионатов Европы и мира, всемирных воздушных игр. В команде с известным путешественником Федором Конюховым установил несколько мировых рекордов по воздухоплаванию.

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Кроме того, членами спортивной дирекции станут: заместитель главного судьи Георгий Зименко, заместитель главного судьи Сергей Домени, старший судья по подсчету очков Илона Гизатуллина, старший судья-измеритель Дамир Менгазетдинов, шар-пилот Александр Буранцев.

Напомним, чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках планируют провести в период с 11 по 17 июня.

Известно, что в рамках встречи пройдет ряд состязаний, по итогам которых будет разыгран Кубок России по воздухоплаванию, Кубок Дружбы среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях, Кубок города Великие Луки для пилотов, многократно участвующих во встрече, и Кубок княгини Ольги, который вручат лучшей пилотессе.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».