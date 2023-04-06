Спорт

Тхэквондисты из Пскова планируют отправиться на чемпионат мира в Европу

Тхэквондисты из Пскова планируют отправиться на чемпионат мира в Европу. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил президент федерации тхэквондо Псковской области, депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов.

«Наши псковские спортсмены вошли по отбору на чемпионате России в сборную России. Надеюсь, если все получится, поедем на чемпионат мира в Европу, если будет такая возможность», - сказал Дмитрий Барабанов.

Помимо этого, в Пскове готовятся к проведению всероссийских соревнований по тхэквондо.

«Наши предстоящие традиционные соревнования - это всероссийские соревнования на Кубок губернатора, в Псковской области они будут проходить в начале мая», - напомнил президент федерации тхэквондо Псковской области. Он добавил, что на мероприятие приезжают спортсмены из многих регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.