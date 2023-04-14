Псковская велосипедистка стала призером первого этапа Кубка России

Спортсменка Псковской области Маргарита Сырадоева стала призером первого этапа Кубка России по велосипедному спорту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
Многодневная гонка по велосипедному спорту проходила в городе Майкоп. Псковская спортсменка Маргарита Сырадоева успешно выступила на соревнованиях и заняла 3 место.
Помимо этого, 11 апреля городе Анапа на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту среди юношей в групповой гонке золотую медаль получил пскович Азиза Али.
«Поздравляем спортсменов и тренера Тарасова Вячеслава Анатольевича, желаем дальнейших успехов!» - добавили в центре спортивной подготовки.