Спорт

«Экопром» рассказал об участниках марафона «Мехуборка-2023»

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») на Псковском марафоне Мехуборка-2023 23 апреля представили Анастасия Делюкина и Ульяна Семенова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Анастасия Делюкина ученица 5 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Участие в беговом марафоне принимала впервые. С детства она увлекается спортом, последние 3 года занимается биатлоном под руководством тренера Олега Макеева. Неоднократно была победителем и призером городских, областных и всероссийских соревнований. На марафоне Анастасия заняла 3 место в дистанции на 1 километр в возрастной группе 11-15 лет.

Ульяна Семенова студентка 2-го курса МАИ, факультета ракетостроения. Так же неоднократно была победителем и призером городских, областных и всероссийских соревнований. В соревнованиях принимает участие второй год. В 2022 году Ульяна, участвуя в полумарафоне, заняла 1 место на дистанции 5 километров. В этом году, участвуя в марафоне на дистанции 5 километров, в своей возрастной группе Ульяна Семенова заняла 4 место.