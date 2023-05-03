Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Опальное» время
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Господин Рейтингомер
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
кто придет работать в больницы региона?
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Топ учебных заведений
построй дом своей мечты
Труд без рисков
перерасчет платы за СОИ
«Истфакт» Два капитана
Оазис здоровья под Псковом
новые скверы
маршруты силы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Спорт 03.05.2023 17:090 Игорь Сурин о спортивной карьере, незабываемых встречах и профессиональном футболе в Пскове 06.05.2023 12:150 Легкоатлетический пробег «Гдовская весна» собрал порядка 700 участников 05.05.2023 18:490 Юные псковички сыграют в финале первенства СЗФО по футболу 05.05.2023 16:180 Отборочный этап фестиваля «Локобол-РЖД» пройдет в Пскове 04.05.2023 16:460 Обновленный тренажерный зал открылся в школе олимпийского резерва «Ника» 03.05.2023 17:090 Игорь Сурин о спортивной карьере, незабываемых встречах и профессиональном футболе в Пскове
 
 
 
Самое популярное 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 04.05.2023 14:048 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 01.05.2023 11:334 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Легкоатлетический пробег «Гдовская весна» собрал порядка 700 участников

06.05.2023 12:15|ПсковКомментариев: 0

Легкоатлетический пробег «Гдовская весна», который проходит в Гдове сегодня, 6 мая, собрал порядка 700 участников. Об этом глава Гдовского района Алексей Васильев сообщил в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Алексей Васильев / Telegram

«Гдов принимает у себя в гостях почти 700 участников легкоатлетического пробега "Гдовская весна". В этом году мероприятие посвящено 700-летию первого упоминания города в псковской летописи», - написал Алексей Васильев. 

Он пожелал каждому участнику пробега здоровья и новых личных рекордов. 

 

Напомним, с целью обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении соревнований с 11:30 до 15:00 временно прекращено движение транспортных средств по двум дорогам в Гдовском районе. 

Теги: #Гдовский район #спорт #бег
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 238 человек
06.05.2023, 12:150 Легкоатлетический пробег «Гдовская весна» собрал порядка 700 участников 06.05.2023, 11:560 Пскович посетил Смоленск для съемки полутеневого лунного затмения. ФОТО 06.05.2023, 11:370 Фотофакт: Тюльпаны распустились на полях в Псковском районе 06.05.2023, 11:180 Поездки в такси могут стать дороже из-за роста цен на ОСАГО
06.05.2023, 10:590 Псковская ГИБДД опубликовала график работы своих подразделений на выходных 06.05.2023, 10:420 Десять «синих» билетов на фестиваль «Добрый рок» под Псковом разыграют 30 мая 06.05.2023, 10:170 Возможность введения новых антиалкогольных мер рассматривает Минздрав 06.05.2023, 09:580 Участники похода «Наследие» познакомились с псковским соединением ВДВ
06.05.2023, 09:390 Спектакль псковского драмтеатра 9 мая можно посмотреть со скидкой 50% 06.05.2023, 09:190 Православный мир чтит память святого Георгия Победоносца 6 мая 06.05.2023, 09:010 Издано постановление об окончании отопительного сезона в Пскове 05.05.2023, 22:360 Минюст расширил список иноагентов
05.05.2023, 22:001 Двухлетняя девочка умерла на прогулке в российском детском саду 05.05.2023, 21:400 Эстафета ко Дню Победы состоялась в Псковском филиале университета ФСИН 05.05.2023, 21:201 Архивисты нашли ноты в деле о наличии скота в псковском сельсовете и озвучили их. ВИДЕО 05.05.2023, 21:000 Память погибших от рук захватчиков почтили росгвардейцы на братском захоронении «Пески»
05.05.2023, 20:400 Военный прокурор гарнизона провел личный прием в Пскове 05.05.2023, 20:200 Делегация «Движения Первых» впервые посетит Республику Беларусь 05.05.2023, 20:100 Творческие коллективы Пскова приглашают принять участие в конкурсе «Мир тебе, мир дому твоему» 05.05.2023, 20:070 Экскурсии по единому билету в «Михайловском» теперь можно оплатить «Пушкинской картой»
05.05.2023, 20:031 На границе России и Белоруссии установили контрольно-пропускные пункты 05.05.2023, 20:000 Псковичей с хорошей физической формой приглашают на службу по контракту 05.05.2023, 19:410 В Изборске спасли запутавшегося в леске лебедя 05.05.2023, 19:400 Обработку территории Изборского музея-заповедника от клещей продлили до 6 мая
05.05.2023, 19:200 Урок мужества для воспитанников вечерней школы прошел в псковском музее 05.05.2023, 19:160 Фестиваль советского быта прошел в Пскове. ВИДЕО 05.05.2023, 19:001 Губернатор острова Бали хочет ввести ограничения для иностранных туристов на 100 лет 05.05.2023, 18:500 Акция «Библиогид по улицам Героев Победы» прошла в микрорайоне Любятово
05.05.2023, 18:490 Юные псковички сыграют в финале первенства СЗФО по футболу 05.05.2023, 18:450 Афишу на майские праздники опубликовал Псковский театр драмы 05.05.2023, 18:361 Михаил Ведерников вместе с семьями военнослужащих посадил «Сад памяти» 05.05.2023, 18:280 Умер известный российский режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов
05.05.2023, 18:270 «Единая Россия» проводит акцию «Палисадник Победы» 05.05.2023, 18:150 Концерт органной музыки пройдет в Пскове 6 мая 05.05.2023, 18:000 Псковские следователи внесли свой вклад в благоустройство воинского захоронения 05.05.2023, 17:590 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Куньинском районе
05.05.2023, 17:550 Кого нельзя привлечь к сверхурочной работе, объяснили эксперты 05.05.2023, 17:520 Уроженцу Дедовичского района будет посвящен выпуск телепередачи «Легенды армии» 05.05.2023, 17:513 Псковичей приглашают псковичей отпраздновать День Победы вместе с поэтами и бардами 05.05.2023, 17:500 По снимкам из космоса определяют термоточки лесных пожаров специалисты в Псковской области
05.05.2023, 17:490 Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы составила 92 % 05.05.2023, 17:450 Мошенники получили от псковичей более миллиона рублей 05.05.2023, 17:410 Уличный спектакль «Музеум» покажут на Днях пушкинской поэзии в Михайловском 05.05.2023, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 мая
05.05.2023, 17:341 Дороги ремонтируют в псковском микрорайоне Лепеши 05.05.2023, 17:314 Почти две тысячи человек умерли в Псковской области в январе-феврале 05.05.2023, 17:260 «Дабришутинг»: Инфофокусники, брачные расчеты, взятие Покровской. ВИДЕО 05.05.2023, 17:252 Девять новых автомобилей скорой медпомощи получили больницы Псковской области
05.05.2023, 17:220 Домик стрельца в Печорах отсканировали с помощью лазерного сканера 05.05.2023, 17:101 Грязь и пыль с улиц Пскова продолжают убирать сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». ФОТО 05.05.2023, 17:060 Вакансия продавца открыта в магазине «Деревня Соловьи» в Пскове 05.05.2023, 17:051 Назначен новый Псковский природоохранный межрайонный прокурор
05.05.2023, 17:030 Первый выпуск программы «Недетский разговор» опубликован в Сети 05.05.2023, 16:592 Владимир Кузь об электросамокатах в городе: Надо инфраструктуру строить, а не запрещать 05.05.2023, 16:560 Более 200 км региональных дорог приведут к нормативу в Псковской области в этом году 05.05.2023, 16:512 Фестиваль советского быта проходит в Пскове. ФОТО
05.05.2023, 16:390 Движение автотранспорта временно ограничат на улице Труда в Пскове 10 мая 05.05.2023, 16:270 ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 05.05.2023, 16:190 Счастливое материнство: обзор-антистресс. ЛОНГРИД 05.05.2023, 16:180 Отборочный этап фестиваля «Локобол-РЖД» пройдет в Пскове
05.05.2023, 16:170 Скончалась старейший сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Людмила Андреева 05.05.2023, 16:150 Блиновская временно приостановила продажу своих курсов 05.05.2023, 16:072 Чем грозит ужесточение правил выдачи ипотеки псковичам? 05.05.2023, 16:030 Опубликована афиша празднования Дня Победы в Пскове
05.05.2023, 15:520 Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдет под Псковом в июле 05.05.2023, 15:500 О преимуществах Единого налогового счета расскажут псковичам 05.05.2023, 15:420 Красный Крест запустил в Псковской области единую платформу для поиска помощников по уходу 05.05.2023, 15:391 Современные штанговые опрыскиватели закупил «Псковавтодор» для борьбы с борщевиком
05.05.2023, 15:230 Названа причина отключения светофоров на Рижском проспекте в Пскове 05.05.2023, 15:200 Противопожарный лесной центр продолжит использование беспилотников в исключительном праве 05.05.2023, 15:140 Минстрой поддержал предложение ЕР о расселении аварийных домов в современные деревянные 05.05.2023, 14:570 «Квартирник»: Певица Kalli о карьере и мошенниках от шоу-бизнеса. ВИДЕО
05.05.2023, 14:431 Инфофокусники, брачные расчеты, взятие Покровской 05.05.2023, 14:400 Природных причин горения лесов в Псковской области практически не бывает – Олег Черней 05.05.2023, 14:322 Светофоры не работают на двух перекрестках в Пскове 05.05.2023, 14:250 Более 140 проектов ТОС стали победителями регионального конкурса
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru