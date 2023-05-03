Спорт

Легкоатлетический пробег «Гдовская весна» собрал порядка 700 участников

Легкоатлетический пробег «Гдовская весна», который проходит в Гдове сегодня, 6 мая, собрал порядка 700 участников. Об этом глава Гдовского района Алексей Васильев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Васильев / Telegram

«Гдов принимает у себя в гостях почти 700 участников легкоатлетического пробега "Гдовская весна". В этом году мероприятие посвящено 700-летию первого упоминания города в псковской летописи», - написал Алексей Васильев.

Он пожелал каждому участнику пробега здоровья и новых личных рекордов.

Напомним, с целью обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении соревнований с 11:30 до 15:00 временно прекращено движение транспортных средств по двум дорогам в Гдовском районе.