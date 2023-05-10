Спорт

Псковские приставы приняли участие в акции «Рекорд Победы»

Судебные приставы присоединились к международной патриотической акции «Рекорд Победы», которую организовал лидер движения Street Workout Pskov, сотрудник УФССП по Псковской области Виталий Дидыч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии предоставлены пресс-службой УФССП России по Псковской области

Международная спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы» проводится в городах России и стран бывшего СССР уже не первый год подряд и заключается в том, что участники коллективно и в несколько подходов выполняют отжимания – за каждый мирный день, прошедший после окончания Великой Отечественной войны. В этом году в акции участвовало более 70 человек, включая сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Сотрудники ведомства принимают участие в данной акции уже второй год.

Участники спортивного мероприятия отжались заявленные 28 489 раз - столько дней прошло с конца Великой Отечественной войны, и установили рекорд в 37 000 отжиманий, выполнив 30 подходов по 20 раз.