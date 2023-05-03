Спорт

«Рекорд Победы» установили спортсмены в Пскове

Спортсмены движения Street Workout Pskov, жители Пскова и области отметили 9 мая участием во Всероссийской патриотической акции «Рекорд Победы». Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Street Workout Pskov

Участники спортивного мероприятия отжались заявленные 28489 раз - столько дней прошло с конца Великой Отечественной войны.

«В мероприятии приняли участие более 70 человек, которые превысили 28 489 раз и установили рекорд в 37000 отжиманий, выполнив 30 подходов по 20 раз. Хотим поблагодарить всех за участие в патриотической акции. Вместе мы сделали "Рекорд Победы 2023"», - говорится в сообщении.