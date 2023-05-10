Всероссийский турнир по тхэквондо на кубок губернатора открылся под Псковом

Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области открылся в Псковском районе сегодня, 12 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Президент Федерации тхэквондо Псковской области, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов отметил грамотную организацию пространства для соревнований и хороший уровень работы судей.
Он отметил, что среди спортсменов в Пскове выступают чемпионы России и Европы. Среди участников присутствуют представители Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Костромской, Владимирской, Тульской и Тверской областей.
За 12-14 мая комплекты медалей разыграют в четырех возрастных категориях:
Победителей и призеров наградят грамотами и эксклюзивными медалями. Команда-победитель получит переходящий кубок губернатора Псковской области.
Соревнования проходят в универсальном спортивном комплексе «Олимп» на улице Балтийской, 11А в деревне Борисовичи Псковского района.