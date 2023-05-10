Спорт

Всероссийский турнир по тхэквондо на кубок губернатора открылся под Псковом

Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области открылся в Псковском районе сегодня, 12 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Президент Федерации тхэквондо Псковской области, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов отметил грамотную организацию пространства для соревнований и хороший уровень работы судей.

«Смотреть приятно, спортсмены показывают высокий уровень. Самое главное, что атмосфера правильная, все ходят с хорошим настроением. Соревнования проводятся на профессиональном уровне. Личные соревнования и командные. Я считаю, что командные - это, на самом деле, самое зрелищное», – рассказал Дмитрий Барабанов.

Он отметил, что среди спортсменов в Пскове выступают чемпионы России и Европы. Среди участников присутствуют представители Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Костромской, Владимирской, Тульской и Тверской областей.

За 12-14 мая комплекты медалей разыграют в четырех возрастных категориях:

юноши и девушки 11-13 лет,

юниоры и юниорки 14-15 лет,

юниоры и юниорки 16-17 лет,

мужчины и женщины.

Победителей и призеров наградят грамотами и эксклюзивными медалями. Команда-победитель получит переходящий кубок губернатора Псковской области.

Соревнования проходят в универсальном спортивном комплексе «Олимп» на улице Балтийской, 11А в деревне Борисовичи Псковского района.