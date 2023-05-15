Спорт

Спортивные состязания прошли в псковском филиале университета ФСИН России

Спортивные состязания между участниками XVI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече» прошли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

На загородной учебной базе Псковского филиала университета ФСИН России участники фестиваля соревновались в служебно-прикладной эстафете, стрельбе из пневматического пистолета и определяли сильнейших в футболе, волейболе и перетягивании каната.

По итогам эстафеты, которая включала в себя соревнования в беге, переноске раненого, использовании спецсредств, метании гранаты на точность, а также в неполной разборке-сборке автомата Калашникова, победу одержал Псковский филиал университета ФСИН России, серебряным призером соревнований стал Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний, «бронзу» в упорной борьбе завоевала команда Владимирского юридического института ФСИН России.

В групповом зачете в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета первыми стали курсанты Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний, вторыми – обучающиеся Владимирского юридического института ФСИН России, курсанты Псковского филиала университета заняли третье место.

По итогам футбольного матча и в соревнованиях по перетягиванию каната победили псковские курсанты, в игре волейбол лучшими стали курсанты из Владимира.