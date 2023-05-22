Спорт

Более 100 километров спецучастков ждут пилотов ралли «Псков 2023»

Более 60 пилотов примут участие в ралли «Псков 2023», которое пройдет в Пскове, Печорском и Палкинском районах 27 и 28 мая. Гонщики представляют разные регионы России и Республику Беларусь. Они будут выступать в абсолютном зачете и в классах «R2», «R3», «N4», «Наша классика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ряд участников ралли уже провели тестовые заезды на территории Псковской области. В их числе действующие чемпионы Денис Ростилов и Василий Слобожанинов, а также чемпионы России 2021 года Игорь Буланцев и Михаил Гендельман.

На 25 мая в Палкинском районе запланированы официальные тесты и квалификация. По их итогам участники, показавшие лучшие результаты, смогут выбрать для себя стартовые номера.

Открытие ралли и спецучасток на Кубок княгини Ольги состоятся в Пскове 27 мая. В связи с этим с 13.00 до 17.00 в Пскове вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Ленина, улице Советской (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьскому проспекту (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), Советскому (Троицкому) и Ольгинскому мостам. Для объезда рекомендуются улицы: Труда, Инженерная, Кузнецкая, Максима Горького, Гражданская, Юбилейная, Вокзальная, 128-й Стрелковой Дивизии, Леона Поземского, мосты имени 50-летия Октября и имени А. Невского. Будет скорректирована и схема движения общественного транспорта.

Зрители смогут понаблюдать за работой экипажей возле бывшего кинотеатра «Октябрь», напротив отделения «Почты России», занять места на трибуне напротив ПсковГУ.

Участки автодорог будут перекрыты и на территории Печорского и Палкинского районов. Подробнее ознакомиться со схемой можно на сайте федерации автомобильного спорта Псковской области, на официальных страницах муниципалитетов. Там же опубликованы правила безопасного поведения зрителей.

Отметим, что ралли «Псков 2023» станет третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского».

Ралли «Псков 2023» предложит участникам восемь спецучастков общей протяженностью порядка 120 км, в том числе марафонский спецучасток протяженностью 34 километров. Общая дистанция ралли составляет около 530 километров.