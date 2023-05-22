Спорт

Розыгрыш Кубка Псковской области по футболу стартует 27 мая

В ближайшие выходные состоятся матчи 1/8 финала Кубка Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации футбола.

В субботу, 27 мая, в полдень начнется матч с участием клубов «Острович» и «Старт» (Пыталово).

В это же время на поле выйдут игроки команд «Святогорец» (Пушкинские Горы) и «Фортуна» (Новоржев).

В 14:00 встретятся «Красный город» и «Сокол» (Новосокольники).

В воскресенье, 28 мая, в 12:00 начнут встречу «Чайка» (Гдов) и «Стрела» (Псков).

Двумя часами позднее пройдут матчи «Легион» (Дедовичи) – «Синие Стрелы» (Псков) и «Себеж» – «Невель».

«Псков» и «Экспресс» (Великие Луки) начнут выступления на стадии 1/4 финала в июне.

Финал соревнований состоится в августе.