Спорт

Псковские росгвардейцы примут участие в чемпионате по тактической стрельбе на Кубок губернатора

Псковские росгвардейцы примут участие в пятом открытом чемпионате по тактической стрельбе на Кубок губернатора региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

5-й открытый чемпионат по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области пройдет 27 мая. В соревнованиях примут участие команды спецподразделений и воинских частей из разных регионов России. Традиционно, управление Росгвардии по Псковской области в турнире представляют команды СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром».

Впервые в чемпионате принимает участие женская команда псковской Росгвардии. На полигоне подготовлено большое количество упражнений, которые позволит участникам продемонстрировать навыки владения стрелковым оружием, спортивную и тактическую подготовку.