Спорт

Следователи победили на пятом чемпионате по стрельбе на кубок псковского губернатора

Следователи стали победителями Пятого открытого чемпионата и первенства по тактической, практической и пулевой стрельбе на Кубок губернатора в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Чемпионат собрал 26 команд из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Коврова. В течение трех суток 130 участников соперничали в умении стрелять и точно поражать обозначенные цели во время выполнения приемов, отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия.

В заключительный соревновательный день на полигоне работали сразу несколько площадок. Основные команды чемпионата сдавали упражнения по практической стрельбе. Первое место в практической стрельбе среди мужчин заняла команда, в которую входили сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

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По итогам соревнования были награждены участники чемпионата в разных категориях, памятными призами за честность и беспристрастность отмечены судьи чемпионата, благодарственными письмами - партнеры чемпионата. Соревнования прошли по плану с соблюдением техники безопасности.