Спорт

Владимир Кузь принял участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь принял участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Акция проходит сегодня по всей стране, в том числе в Пскове, где на старт вышли сотни участников.

Владимир Кузь преодолел десятикилометровую дистанцию. Для этого ему потребовалось около пятидесяти минут.

«Впечатления положительные, а дождь - не повод отказываться от участия в забеге», - рассказал региональный парламентарий в интервью Псковской Ленте Новостей.

По его словам, дождливая погода для спортсменов - это лучше, чем палящее солнце.

Отметим, что ранее Владимир Кузь принял участие в марафоне «Мехуборка 2023». Целью своего выхода на дистанцию он назвал пропаганду здорового образа жизни: «Личным примером хочу показать, что необходимо бегать и заниматься спортом для поддержания собственного здоровья».