Спорт

Бронзовую медаль завоевала юная псковичка на международном турнире по спортивной аэробике

Бронзовую медаль завоевала воспитанница спортивной школы «Бригантина» Виктория Зайцева на международном турнире по спортивной аэробике «Петра творенье», который прошел в Санкт-Петербурге 2 и 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: СШ «Бригантина»

В соревнованиях участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пскова, Самарской, Ленинградской областей, а также из Казахстана и Белоруссии.

Виктория Зайцева соревновалась в возрастной категории 8 лет, её соперницами стали 33 участницы.

Тренирует девочку мастер спорта России, тренер высшей квалификационной категории София Кусткова.