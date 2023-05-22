Бронзовую медаль завоевала юная псковичка на международном турнире по спортивной аэробике

Бронзовую медаль завоевала воспитанница спортивной школы «Бригантина» Виктория Зайцева на международном турнире по спортивной аэробике «Петра творенье», который прошел в Санкт-Петербурге 2 и 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: СШ «Бригантина»
В соревнованиях участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пскова, Самарской, Ленинградской областей, а также из Казахстана и Белоруссии.
Виктория Зайцева соревновалась в возрастной категории 8 лет, её соперницами стали 33 участницы.
Тренирует девочку мастер спорта России, тренер высшей квалификационной категории София Кусткова.