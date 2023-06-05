Спорт

Спортсмены из Струг Красных выступят на фестивале Viki Fest в Пскове

Спортсмены из Струг Красных выступят на фестивале спорта и музыки Viki Fest, который пройдет в парке Строителей в Пскове 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Среди гостей — солистка Арина Владимирова. Как отметили организаторы, она — первооткрыватель и спортсмен джампинг-фитнеса в Стругах Красных, фанат гимнастики и джампинга. Девушка — серебряный призер кубка федерации джампинг-фитнеса в городе Великий Новгород, участник третьего кубка России федерации джампинг-фитнеса в Москве.

Также гостем фестиваля станет солистка Юлия Григорьева. «Девушка — заядлый джампер. Готова прыгать все, что скажет тренер, и даже больше! Бесстрашная девчонка! Финалист третьего кубка России федерации джампинг-фитнеса в Москве», - отметили организаторы.

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

Генеральный партнер - Радио ENERGY (105.3 FM). Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова и комитета по спорту и делам молодежи Пскова.

Фестиваль организован РСМ, региональным представителем Федерации джампинг-фитнеса России ViKi JUMP, при участии Jumping Fitness Studio, управления культуры администрации Пскова, школы танцев Dance Family.

Партнеры фестиваля: