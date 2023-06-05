Межрегиональные соревнования «Локобол-РЖД» открылись в Пскове

Межрегиональный этап XVII международного футбольного фестиваля «Локобол-2023 - РЖД» среди юношей 2011-2013 годов рождения открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 7 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В этом году фестиваль посвящен Году педагога и наставника в РФ и 20-летию ОАО «РЖД». Организатор соревнований в Пскове — Федерация футбола Псковской области.
Почетные гости мероприятия — президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов, президент Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова Мария Жаркова и другие — пожелали участникам соревнований удачи.
За единственную путевку на суперфинал фестиваля, который состоится в Москве 3−6 августа, поспорят восемь команд-победительниц региональных турниров, которые проходили в Архангельске, Великом Новгороде, Выборге, Калининграде, Кандалакше, Петрозаводске, Смоленске и Пскове.
Команды-участники разделены на две группы.
Группа «А»:
Группа «Б»: