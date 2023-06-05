Спорт

Межрегиональный этап фестиваля «Локобол-РЖД» состоится в Пскове

Игры межрегионального этапа XVII международного футбольного фестиваля «Локобол-2023 - РЖД» среди юношей 2011-2013 годов рождения пройдут на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 7-8 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Фото здесь и далее: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Восемь команд-финалистов регионального этапа международного футбольного фестиваля «Локобол-2023 - РЖД» поборются за право играть в суперфинале в Москве в День железнодорожника. Среди них – детские футбольные команды из таких городов Северо-Запада, как Архангельск, Выборг, Великий Новгород, Калининград, Мончегорск, Петрозаводск, Псков, Смоленск.

Напомним, в областном финале международного фестиваля «Локобол - 2023 - РЖД» среди юношей 2011-2013 годов рождения приняли участие 20 команд. Победителем турнира стала псковская команда «Стрела», обыгравшая в финале сверстников из ФК «Псков» со счетом 3:1.

Международный футбольный фестиваль пройдет в три этапа: региональный (областной финал), межрегиональный и суперфинал в Москве (3-6 августа).