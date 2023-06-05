Спорт

Фестиваль серфинга пройдет в Пскове 22 июля

Фестиваль серфинга Pskov Sup Fest пройдет в Пскове на реке Великой 22 июля. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Чуть более полутора месяцев остается до старта Pskov Sup Fest. Фестиваль серфинга пройдет 22 июля на реке Великой и, как и в прошлом году, будет приурочен ко Дню города Пскова», - написал он.

На первенство и чемпионат Псковской области в дисциплине «доска с веслом» уже заявились спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Есть желающие испытать свои силы на марафонской дистанции в 15 км и принять участие в карнавале на воде.

Положением также предусмотрены спринтерские дистанции и гонки для юниоров.

Регистрация открыта по ссылке. «Не упустите свой шанс стать участником второго межрегионального фестиваля Pskov Sup Fest!» - обратился к псковичам Борис Елкин.