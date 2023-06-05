Спорт

ФК «Псков» сыграл вничью с «Тосно» на своем поле

Первый домашний матч футбольного клуба «Псков» в чемпионате среди среди любительских команд – «Северо-Запад» состоялся на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 7 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соперником псковичей стал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области. В первом тайме преимуществом владели хозяева, во втором инициативу открыли гости. Однако за 90 минут ни одной из команд не удалось открыть счет. Матч завершился со счетом 0:0.

На трибунах присутствовало более 350 псковичей и гостей города, среди которых были фанаты «Тосно».