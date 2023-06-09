Спорт

Реализация проекта «Суперсемья. Школа карате для многодетных семей» завершается в Пскове

Реализация проекта «Суперсемья. Школа карате для многодетных семей» подходит к концу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Псковская областная общественная организация «Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ"»

Проект реализуется Псковской областной общественной организацией «Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ"» при поддержке Фонда президентских грантов.

Проект стартовал в августе 2022 года. Как отметили организаторы, по его завершении можно с уверенностью сказать, что команда "Будокан "АТЭМИ"» попала в точку со своей идеей. Более 100 многодетных семей смогли воспользоваться проектом и регулярно заниматься спортом в спортивных залах школы боевых искусств бесплатно в течении всего учебного года.

На этапе запуска проекта помогла информационная поддержка со стороны региональных комитетов по образованию и социальной защите.

«Не последнюю роль в поддержке проекта занимает помощь комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Именно совместными усилиями идею проекта смогли донести до целевой аудитории – многодетных семей», - подчеркнули организаторы.

В течении всего учебного года дети, юноши и девушки, а также родители спортсменов из многодетных семей в спортивных залах «Будокан "АТЭМИ"» осваивали вид спорта - карате.

«Мы были очень рады увидеть отклик со стороны жителей города на наш проект. Это значит, что наша идея была верной и она сработала. Безусловно, ключевую роль сыграла поддержка Фонда президентских грантов – без поддержки которой мы бы не справились. Это и финансовая и консультационная поддержка. Но все же главная движущая сила проекта - это тренеры Будокан "АТЭМИ", которые и вели этот проект. Тренерский состав в течении всего учебного года работал с детьми, развивали их, готовили их к соревнованиям и экзаменам на пояса», - рассказал руководитель проекта Антон Потебня.

Проект не ограничивался только тренировками в залах. В рамках текущего учебного года дети смогли получить свои первые пояса, а также выступить на соревнованиях, где смогли достичь первых результатов.

«Главный результат проекта - это не количество, а качество. Будокан "АТЭМИ" получил много положительных отзывов и большинство тех, кто участвовали в проекте в этом году, выразили желание продолжить заниматься спортом в дальнейшем. Здоровье детей - это самая главная цель, которую перед собой ставила команда проекта», - подчеркнули организаторы.

Благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов клуб карате Будокан «АТЭМИ» смог обновить материальную базу, что служит залогом для дальнейшей работы и развитию.

«Наша организация реализовала уже не первый проект. Впереди у нас новые цели и идеи. Следите за новостями», - подвел итог руководитель проекта Антон Потебня.