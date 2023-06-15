Спорт

Итоги работы последних лет в рамках развития спорта подвели в Великих Луках

Развитию спортивной инфраструктуры руководство Великих Лук уделяет большое внимание. Сводку о результатах работы в этом направлении Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.

Спортивный комплекс «Айсберг». Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

В 2018 году в эксплуатацию был введён спортивный комплекс «Айсберг». У великолучан всех возрастов появилась возможность получать спортивно-оздоровительные услуги в бассейне, на льду, в тренажёрных залах. В 2019 году в городе построен центр подготовки велосипедистов. Трасса центра по подготовке велосипедистов предназначена для круглогодичных тренировочных занятий велосипедистов, лыжников, а также для активного отдыха жителей и гостей города. В декабре 2019 года был введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на улице Дружбы.

Центр подготовки велосипедистов

Ежегодно из городского бюджета и внебюджетных источников выделяются денежные средства на приобретение спортивного инвентаря. Была произведена поставка оборудования для школы олимпийского резерва «Экспресс». Это и футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками на стадионе на улице Малышева. Это и новые тренажеры для наших хоккеистов. Также установлена площадка для подготовки и сдачи комплекса ГТО на территории школы №5.

В администрации отметили, что результаты проведённой за эти годы работы уже заметны. Согласно официальным данным, 3 848 детей посещают спортивные секции в трех спортивных школах города.

«Это в разы больше, чем в 2007 году, - подчеркнули в администрации. - Ещё одна цифра, которой можно гордиться. Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом великолучан превысила цифру в 42%».

Помимо этого, в Великих Луках фиксируется снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В городе представлены и развиты многие виды спорта. Есть своя футбольная команда «Луки-Энергия» и хоккейный клуб «Экспресс». За последние 5 лет 37 великолукским спортсменам присвоены спортивные звания:

32 мастера спорта,

три мастера спорта международного класса,

один заслуженный мастер спорта России,

один гроссмейстер России.

Команда «Луки-Энергия»

«Эти результаты дают нам повод для гордости и, конечно, служат ориентиром для подрастающих поколений. Наши выдающиеся спортсмены, чьи имена знают уже за пределами страны, не раз доказывали, что Великие Луки – спортивный центр Псковской области. Достижения есть в разных видах спорта: стрельба из лука, художественная гимнастика, бокс, пулевая стрельба, велоспорт, смешанные боевые единоборства», - добавили в администрации.

Там также отметили, что работу проводят в рамках задачи, поставленной президент Российской Федерации: необходимо серьёзно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры для подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также обеспечить самое широкое вовлечение в спорт подрастающего поколения с акцентом на дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации.