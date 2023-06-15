Спорт

Спортзал ремонтируют в Великолукском медицинском колледже

Спортивный зал ремонтируют в Великолукском медицинском колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В 2022 году студенты Великолукского медицинского колледжа приняли участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». По итогам конкурса колледж вошёл в топ 20 учебных заведений Российской Федерации и получил 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Во время встречи директора колледжа Александра Шулаева с активом структур студенческого самоуправления колледжа большинством голосов было решено направить средства гранта на ремонт спортивного зала.