Спорт

«Супер фитнес Псков» в свое 22-летие предлагает выгодные абонементы

Клубу «Супер фитнес Псков» 22 года. В честь праздника годовые абонементы в фитнес-клуб 19 и 20 июня продают со скидкой до 36%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, предложение ограничено.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес Псков»

«Не упустите эту выгоду! Только сегодня 19 июня и завтра годовые карты "Супер фитнес Псков" с выгодой до 36%. Похудеть, убрать ненавистные бока и живот и больше никогда к ним не возвращаться! Быть стройным и жизнерадостным!» - сообщили в фитнес-клубе.

Предлагается рассрочка на три платежа, также для обладателей такого абонемента будет доступна бесплатная заморозка на два месяца. «Из-за рассрочки не будет накладно для бюджета, а если куда-то уезжаете на долгий срок, мы заморозим абонемент и деньги не пропадут», - отметили в фитнес-клубе.

На таких условиях «Супер фитнес Псков» продаст только 25 абонементов новым гостям клуба. Бронь по телефону: 56 60 80.