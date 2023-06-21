Спорт

«Устаешь до слез»: Алексей Севастьянов рассказал о работе с заслуженным тренером СССР по хоккею Анатолием Тарасовым

О тренировках с заслуженным тренером СССР по хоккею Анатолием Тарасовым депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, актер, предприниматель, в прошлом основатель и президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сделали сборную, и сборная получала возможность недельной, а потом и двухнедельной тренировки под руководством Анатолия Владимировича Тарасова. Жесткий характер. Знаете, тренироваться с ним интересно, устаешь до слез. Я первый раз попал в 11 лет, последний раз в 17 лет. Это настоящий педагог, большой человек. Он всегда говорил, что главное быть фанатом своего дела. Если ты фанат – ты всего достигнешь», – рассказал Алексей Севастьянов.

Он добавил, что спортом увлекался с детства, но позже выбрал образование спортивного врача в хоккее, прошел практику в клубе «Крылья Советов». Карьера спортивного врача прервалась из-за развала СССР.