«Устаешь до слез»: Алексей Севастьянов рассказал о работе с заслуженным тренером СССР по хоккею Анатолием Тарасовым

О тренировках с заслуженным тренером СССР по хоккею Анатолием Тарасовым депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, актер, предприниматель, в прошлом основатель и президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что спортом увлекался с детства, но позже выбрал образование спортивного врача в хоккее, прошел практику в клубе «Крылья Советов». Карьера спортивного врача прервалась из-за развала СССР.