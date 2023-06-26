Спорт

Соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону пройдут в Пскове

Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup и соревнования по триатлону «Псковский триатлон» планируют провести в Пскове в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В правительстве Псковской области состоялось заседание оргкомитетов по их организации и проведению. Участники совещаний обсудили разные аспекты проведения мероприятий, вопросы обеспечения безопасности спортсменов и зрителей.

Регистрация на соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup уже началась на официальном сайте проекта. Это второй заплыв на реке Великой в Пскове. Дистанции — 1700, 2500 и 5000 метров. Нововведением этого года станет старт с понтона у Псковского кремля для всех дистанций. Общий финиш запланирован на пляже у Мирожского монастыря.

Соревнования Swimcup в 2023 году запланированы на 12 августа.

Напомним, что в 2022 году в псковском этапе Swimcup приняли участие около 200 спортсменов. Триумфаторам вместо кубка вручался кованый шлем.

Также спортсмены могут зарегистрироваться и на «Псковский триатлон». Заявки принимаются по 8 августа. Триатлон проводится на олимпийской дистанции в районе исторического центра Пскова — с плаванием по реке Великой (1,5 км), велоэтапом (40 км) и бегом по городской набережной (10 км).

Кроме того, в преддверии соревнований предполагается проведение двух забегов-спутников триатлона на набережной реки Великой: для девушек — на 5 км, для детей — на 1 км.

Проведение «Псковского триатлона» запланировано на 13 августа.