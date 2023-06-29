Спорт

Двое нападающих футбольного клуба «Луки-Энергия» переходят в «Псков»

Двое футболистов клуба «Луки-Энергия» переходят в футбольный клуб «Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Из ФК «Луки-Энергия» в ФК «Псков» переходят нападающий Антон Шишаев (деревня Тямша Псковского района) и нападающий Дмитрий Мотлахов (Санкт-Петербург). Контракты спортсменов с футбольным клубом «Луки-Энергия» заканчиваются 30 июня.

Контракты с ФК «Псков» уже подписаны, начинают действовать с 1 июля.

Фото: transfermarkt.world

Антон Шишаев играл в ФК «Луки-Энергия» с 4 августа 2020 года, Дмитрий Мотлахов - с 30 августа 2022 года.

Напомним, президент великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков назвал слухами информацию о том, что клуб находится в сложном финансовом положении и дальнейшее существование ФК в профессиональном статусе находится под вопросом.