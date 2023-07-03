Спорт

Псковский курсант поставил личный рекорд в соревнованиях по подтягиванию

Курсант Псковского филиала университета ФСИН России Надурали Надуралиев поставил личный рекорд в соревнованиях по подтягиванию на перекладине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялись соревнования по подтягиванию на перекладине среди юношей и сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа среди девушек. За победу в личном и командном первенствах боролись все курсанты образовательной организации.

Победила команда третьего курса. В личном первенстве второй год подряд победу одерживает курсант Надурали Надуралиев, который бьет собственные рекорды: если в прошлом году он смог подтянуться на перекладине 33 раза, то на этих соревнованиях – 41 раз.

Среди девушек не было равных курсанту Полине Гапоновой, которая сделала 41 сгибание-разгибание рук в упоре лежа.

Победители Надурали Надуралиев, Полина Гапонова и призеры состязаний – курсанты Антон Ланко, Даниил Щербицкий, Елизавета Никитина и Яна Боброва награждены дипломами, которые им вручила врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк.

Организатором мероприятия выступила кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки образовательной организации.