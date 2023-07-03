Спорт

Бизнес попросил в управление муниципальные спортобъекты

Национальное фитнес-сообщество и Координационный совет по развитию государственно-частного партнерства (сформированный с участием представителей Минспорта) выступили с инициативой о передаче под управление бизнеса некоторых муниципальных объектов физкультурно-оздоровительной отрасли.

Письмо с такой инициативой они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

По предлагаемой концепции, государство может брать на себя часть затрат как на содержание объекта, так и на прямой возврат инвестиции. А взамен получать часы рабочего времени комплекса в целом или отдельных составляющих — ледовой арены, бассейна, тренажерного зала.

В письме сказано, что расходы местных бюджетов на эксплуатацию спортивной инфрастуктуры составляют около 60 млрд рублей в год.

Национальное фитнес-сообщество предлагает внедрить эксперимент в 10 пилотных регионах РФ, начав с 10 объектов. Они уверены, что передача спорткомплексов позволит снизить бюджетные расходы.

В Минспорте заявили, что поддерживают инициативу при условии заключения соглашений в рамках государственно-частного партнерства или концессионных соглашений.

«При организации деятельности на переданных спортивных объектах необходимо обеспечить требуемый уровень доступности для незащищенных и малоимущих категорий граждан», — добавили там.

Такой эксперимент назрел очень давно, потенциально речь идет о нескольких сотнях объектов по всей стране, сказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Мы видим, насколько низкоэффективно задействованы те или иные площади физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в регионах. Объединение с фитнес-отраслью, где управленцы накопили 30-летний опыт и готовы к тому, чтобы адаптировать бизнес-модели под текущий запрос потребителя, откроет новые горизонты: повысит загрузку, диверсифицирует бизнес-процессы и позволит извлекать прибыль», — пояснила она.

В 2021 году президент Владимир Путин поручил увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, к 2024 году до 55%, а к 2030 году — до 70%. В начале 2022 года министр спорта Олег Матыцин сообщил, что таких более 46%.