Спорт

Молодёжный турнир по настольному теннису пройдёт в Пскове

Турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню города Пскова, пройдет 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Соревнования будут проходить в Молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) по двум возрастным категориям в разное время: участники от 14 до 18 лет начнут играть в 17:00, а участники от 19 до 35 лет – в 19:00. Для участия требуется предварительная регистрация.

Участие бесплатное. Победители получат призы от Молодёжного центра и спонсоров мероприятия.