Спорт

20 человек переплыли реку Великую в Пскове ночью. ФОТО

Ночной заплыв по реке Великой устроили в Пскове 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

20 человек приняли участие в ночной тренировке на реке Великой.

На берегу реки зажгли свечи и надули буи безопасности с фонариками. Заплыв проходил через реку до надписи «Россия начинается здесь» и обратно. Общее расстояние составило около 400-500 м.

После заплыва участников на берегу ждал горячий чай.