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Спорт

Пскович занял призовые места в велогонке на летних играх паралимпийцев

01.08.2023 19:41|ПсковКомментариев: 0

Заслуженный мастер спорта России Иван Макаров стал вторым в групповой велогонке на 100 км в Уфе на международных летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» 29 июля. А 31 июля в гонке-критериум на 40 км занял 1-е место. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Отмечу, что Иван - многократный победитель соревнований высокого уровня. Он является неоднократным призером чемпионатов мира среди слабослышащих, членом сурдлимпийской сборной Российской Федерации по велоспорту среди слабослышащих», – написал Николай Козловский.

Глава Великих Лук поздравил Ивана Макарова и его тренера Александра Филиппова с победой.

Теги: #велоспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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