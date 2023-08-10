Спорт

Псковички завоевали четыре «золота» на чемпионате мира по воздушной гимнастике

Спортсменки из Псковской области завоевали четыре золотых медали на чемпионате мира WorldStar-2023 по воздушной гимнастике и пилонному спорту. Соревнования проходили в онлайн-формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер псковичек Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

«В этом году мы показали четыре программы, а в прошлом году только две. Считаю, что это высокий уровень. Также в этом году мои ученики и я показали шесть программ на чемпионате Европы в мае! И также в копилку достижений мы принесли четыре "золота"!» - рассказала о деятельности Софья Колоскова.

За подготовку спортсменов высокого уровня Софья Колоскова получила благодарность от Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики.