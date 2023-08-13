Спорт

Десятый сезон корпоративного футбольного турнира «Вызов» завершился в Пскове

Десятый сезон корпоративного футбольного турнира «Вызов», главным партнером которого на протяжении нескольких лет выступает Псковский областной совет профсоюзов, завершился в Пскове 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Соревнования начались в сентябре и собрали команды с 13 предприятий. Участие в турнире приняли порядка 200 футболистов. Победителями золотой лиги стали команды:

PSKProc. УМВД. Псковская реставрационная мастерская №1.

Победители серебряной лиги:

Псковпассажиравтотранс. СКТ. Псковвтормет.

Лучший игрок золотой лиги — Александр Алексеев (PSKProc), лучший бомбардир — Егор Александров (ПРМ), лучший вратарь — Владислав Афанасьев (Авиатор).

Лучший игрок серебряной лиги — Антон Римкус (СКТ), лучший бомбардир — Илья Степанов (ППАТ), лучший вратарь — Сергей Николаев (ППАТ).

«Все игроки достойны наград. Участие в таких мероприятиях уже говорит о многом. Спорт способствует здоровому климату в коллективах, сплачивает команды сотрудников. Мы рады, что турнир уже прошел в десятый, юбилейный раз. Это показатель востребованности корпоративного спорта. Хочу обратиться к работодателям - способствуйте развитию спорта в коллективах, в дальнейшем это даст только положительные результаты», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Организаторы турнира — комитет по спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Федерация компьютерного спорта Псковской области. Главный партнер корпоративного футбольного турнира «Вызов» — Псковский областной совет профсоюзов

Данные статистики доступны на сайте турнира.