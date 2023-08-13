Спорт

Мастер-класс по самбо провел известный спортсмен для юных великолукских борцов

Тренировка с чемпионом прошла в зале спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Занятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Zа самбо». Мастер-класс для воспитанников школы провел чемпион мира по самбо среди студентов, чемпион России по дзюдо, двукратный обладатель командного кубка Европы по дзюдо, региональный координатор партийного проекта «Zа самбо» Владимир Владимиров. Он показал, как научиться брать правильный захват в самбо, а также какие броски помогут спортсменам выиграть в схватке с соперником.

Помимо классической разминки, он показал юным самбистам основные приемы, подробно рассказал о технике их выполнения, а также на примере показал самые сложные моменты вывода противника из закрытого партера и перехода на победный бросок. Под его контролем спортсмены попробовали выполнить приемы и отработать упражнение.

«Участникам тренировки я показал то, чем успешно пользуюсь сам, что проверено моим личным опытом, дал упражнения по борцовской работе. С ребятами также отрабатывали психологическую составляющую, в том числе индивидуально – как правильно настроиться на бой, как справляться со страхом, волнением во время поединков и добиться успеха», – рассказал Владимир Владимиров.

«Единая Россия» запустила партийный проект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председателем общественного совета — секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо на сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

В апреле 2022 года было подписано соглашение между «Единой Россией» и «Всероссийской федерацией самбо». При поддержке партии в 70 регионах России реализуется проект «Самбо – в школу». Самбо – уникальное отечественное единоборство, важное составляющее российской культуры, системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. История самбо тесно связана с историей России, историей побед. Самбо входит в число наиболее массовых видов спорта, благодаря своей доступности и роли в жизни общества, и развивается в 83 субъектах страны. В качестве приоритетного направления в Народной программе партии обозначены вопросы сохранения здоровья детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.