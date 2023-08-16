Спорт

Названы победители межрегиональных соревнований МЧС по плаванию в Пскове

Подведены итоги межрегиональных соревнований по плаванию среди главных управлений МЧС России Северо-Западного федерального округа, которые проходили в бассейне спортивной школы олимпийского резерва «Барс» в Пскове с 15 по 17 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в соревнованиях приняли участие 9 команд.

Фото: Александр Елисеев / ПЛН

Участников приветствовали руководитель регионального ведомства МЧС России Сергей Лаврухин, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Александр Гаврилов и главный судья соревнований Александр Камезин.

Участникам предстояло преодолеть дистанции в 100 метров и смешанную эстафету 4х50 метров. Все спортсмены продемонстрировали силу, целеустремлённость и несгибаемую волю к победе, отметили в ведомстве.

В результате напряженной борьбы места распределились следующим образом:

Личный зачет среди женщин:

1 место - Мария Дьяконова (Санкт-Петербург);

2 место – Анастасия Владимирова (Ленинградская область);

3 место - Алина Скуряева (Республика Коми).

Личный зачет среди мужчин до 30 лет:

1 место - Валерий Новожилов (г. Санкт-Петербург);

2 место – Егор Сергеев (Республика Коми);

3 место - Михаил Ларинов (Архангельская область).

Личный зачет среди мужчин от 31 до 40 лет:

1 место - Антон Логинов (г. Санкт-Петербург);

2 место – Васились Поваляев (Республика Коми);

3 место - Виктор Чечурин (Архангельская область).

Личный зачет среди мужчин старше 40 лет:

1 место – Александр Егоров (Республика Карелия);

2 место – Дмитрий Поздеев (Республика Коми);

3 место – Дмитрий Комов (Республика Коми).

Эстафета 4х50 метров:

1 место - Санкт-Петербург;

2 место - Республика Коми;

3 место - Архангельская область.

Общекомандный зачет:

1 место - сборная команда ГУ города Санкт-Петербурга;

2 место - сборная команда ГУ по Республике Коми;

3 место - сборная команда ГУ по Архангельской области.