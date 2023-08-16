Названы победители межрегиональных соревнований МЧС по плаванию в Пскове

Подведены итоги межрегиональных соревнований по плаванию среди главных управлений МЧС России Северо-Западного федерального округа, которые проходили в бассейне спортивной школы олимпийского резерва «Барс» в Пскове с 15 по 17 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в соревнованиях приняли участие 9 команд.
Фото: Александр Елисеев / ПЛН
Участников приветствовали руководитель регионального ведомства МЧС России Сергей Лаврухин, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Александр Гаврилов и главный судья соревнований Александр Камезин.
Участникам предстояло преодолеть дистанции в 100 метров и смешанную эстафету 4х50 метров. Все спортсмены продемонстрировали силу, целеустремлённость и несгибаемую волю к победе, отметили в ведомстве.
В результате напряженной борьбы места распределились следующим образом:
Личный зачет среди женщин:
Личный зачет среди мужчин до 30 лет:
Личный зачет среди мужчин от 31 до 40 лет:
Личный зачет среди мужчин старше 40 лет:
Эстафета 4х50 метров:
Общекомандный зачет: